Cierran maquiladoras 2025 con incertidumbre

La franja fronteriza atraviesa un periodo de incertidumbre para la industria maquiladora, reconoció Guillermo Lash de la Fuente, representante nacional del sector. Aseguró que 2024 ha sido un año irregular marcado por cambios en aranceles y tarifas que han frenado el crecimiento proyectado, especialmente ante la expectativa de recibir empresas relocalizadas desde Asia hacia México.

Explicó que, pese al interés de compañías que buscan aprovechar la mano de obra y proveeduría mexicana para abastecer al mercado norteamericano, este impulso no se ha materializado como se anticipaba debido a diversas carencias en servicios esenciales. Entre ellas, mencionó la insuficiencia de energía eléctrica, el abasto limitado de agua y la falta de detonación del capital humano disponible, factores que han limitado la competitividad en la franja fronteriza.

Lash de la Fuente señaló que, hacia el último trimestre del año, las ventas han registrado una baja global. Proveedores de acero y materias primas están reduciendo sus inventarios por razones fiscales, pues mantener existencias al cierre del ejercicio implica el pago de impuestos adicionales. Esta misma tendencia afecta a los industriales, quienes también han advertido a sus clientes sobre la necesidad de disminuir inventarios para iniciar producción a partir del siguiente ciclo.

Aunque esta situación no ha derivado directamente en despidos, reconoció que obliga a las empresas a optimizar al máximo los recursos y reorganizar su personal, lo que refleja el impacto económico del sector. "Las ventas han bajado a nivel mundial. Hay incertidumbre en la industria automotriz, la penetración del mercado chino y el avance de los autos eléctricos", apuntó.

Pese a ello, destacó que existen áreas de oportunidad, particularmente en la región de Matamoros, donde la cercanía con empresas como SpaceX podría abrir la puerta a nuevas cadenas de proveeduría. "Es un mercado amplio que abarca diseño, plásticos, mecánica, logística e insumos. Sí es un buen mercado para desarrollar", afirmó.

El representante nacional consideró que, aunque el panorama actual es retador, la diversificación y la integración a nuevas industrias tecnológicas podrían ser clave para el fortalecimiento de la maquila en la frontera norte.