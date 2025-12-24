Hombre es vinculado a proceso por posesión de vehículo robado en Matamoros

La autoridad judicial vinculó a proceso a Francisco Gabriel "C" y dio prisión preventiva, por su probable responsabilidad en el delito de Posesión de Vehículo Robado, hecho ocurrido en Matamoros, Tamaulipas, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Se precisó que la decisión se tomó con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas.

"Tras el análisis de los datos de prueba y los argumentos vertidos por las partes, la jueza de Control determinó dictar vinculación a proceso, por los hechos suscitados en una colonia al oriente de este municipio".

Asimismo, la autoridad judicial resolvió que subsista la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.