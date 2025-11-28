´Enferma´ crisis a las farmacias

El empresario farmacéutico Héctor Javier Castillo informó que el sector local atraviesa un año complicado, con una disminución aproximada del 30% en ventas, en comparación con años anteriores. Señaló que, aunque la demanda de medicamentos se mantiene debido a las enfermedades habituales de la temporada, el principal problema es la falta de liquidez entre la población.

¿Qué factores impactan al sector farmacéutico?

Castillo explicó que uno de los factores que más ha impactado al sector es la reducción en el flujo de clientes provenientes de Estados Unidos, quienes solían aportar una parte importante del consumo en farmacias locales. "La gente sigue enferma, pero no hay dinero", expresó, subrayando que este fenómeno se escucha cada vez con mayor frecuencia entre los clientes.

A este escenario se suma la fragmentación del mercado farmacéutico, pues cada año surgen más establecimientos, lo que distribuye la clientela entre un mayor número de opciones y disminuye la participación de cada negocio en las ventas totales.

¿Cómo afecta la diferencia de precios al consumo?

El empresario detalló que otro elemento que influye en el comportamiento del consumo es la diferencia de precios entre medicamentos de patente y genéricos, que puede llegar hasta un 50%. Esto ha llevado a que la mayoría de los clientes opte por los genéricos debido a su menor costo. No obstante, Castillo afirmó que existen laboratorios que ofrecen productos de buena calidad dentro del mercado de genéricos, lo que ha reforzado esta tendencia.

A pesar de este panorama, el sector espera que las ventas puedan repuntar en los próximos meses, aunque reconocen que las condiciones económicas actuales continúan siendo un desafío para las familias y para la industria farmacéutica en la ciudad.