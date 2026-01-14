Fallece padre de Manuel Cavazos Lerma a los 108 años

El padre del ex gobernador de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma dejó de existir la mañana de este miércoles a la edad de 108 años.

¿Cuándo se realizarán los funerales en Matamoros?

Los servicios funerarios se llevarán a cabo en la Funeraria Escobedo, de la colonia Modelo en la ciudad de Matamoros.

El deceso del padre del ex mandatario tamaulipeco ha generado una escalada de condolencias para la familia, quienes lo recordaron como una persona trabajadora, incansable y ejemplo a seguir.

Detalles sobre el sepelio en el panteón Los Tomates

Así mismo, se dio a conocer que el sepelio tendrá lugar el jueves 15 en el panteón Los Tomates.