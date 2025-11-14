Hombre de la tercera edad muere mientras caminaba por mercado Catarino Garza

Un hombre de edad avanzada perdió la vida después de desvanecerse mientras caminaba sobre el área verde del mercado Catarino Garza, ubicado en la colonia Ampliación Solidaridad en Matamoros, Tamaulipas.

¿Qué ocurrió?

Testigos relataron que el hombre caminaba con normalidad cuando, de manera repentina, cayó al suelo y quedó inconsciente. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio minutos después, pero al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

De acuerdo con personas del sector, el fallecido se dedicaba a labores de jardinería y vivía en la llamada "casa del indigente" situada en la misma zona donde trabajaba. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre, por lo que permanece en calidad de no identificado mientras continúan las investigaciones correspondientes.