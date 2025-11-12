Preparan llegada de plataforma petrolera

La empresa Goodside, ganadora del concurso federal para la exploración de petróleo y gas en aguas profundas frente a Matamoros, avanza en los trabajos de preparación de la plataforma que operará en esta zona del Golfo de México, informó Enrique Salinas Garza, secretario municipal de Desarrollo Económico.

El funcionario detalló que la estructura está siendo ensamblada actualmente en Corea y presenta ya un avance del 60 %. Una vez concluida, será trasladada e instalada aproximadamente a 100 metros de la costa de Matamoros, donde operará a una profundidad cercana a los 250 metros.

¿Cuál es el impacto esperado de este proyecto?

Salinas Garza explicó que, aunque el proyecto avanza, su impacto aún no será visible en el corto plazo. La estimación actual indica que será hasta 2027 cuando inicie formalmente la exploración, lo que a su vez detonará un movimiento económico significativo en el Puerto del Norte. "Será un impulso muy fuerte en logística y servicios; vendrá una actividad intensa para apoyar a todas las empresas involucradas", señaló.

Mientras llega el periodo de operación de Goodside, la Secretaría de Desarrollo Económico trabaja en estrategias para aprovechar el puerto que ya se encuentra funcional. Una de las propuestas es impulsar operaciones conjuntas entre empresas locales, particularmente del sector maquilador, para consolidar cargas que permitan el uso eficiente de embarcaciones hacia Europa u otros destinos comerciales.

"Difícilmente una sola empresa puede llenar un barco; lo que buscamos es que entre 10, 15 o 20 compañías consoliden sus mercancías y hagan viable el movimiento portuario", explicó el secretario.

¿Qué oportunidades se vislumbran para Matamoros?

Salinas Garza comparó el proceso con el origen del puerto de Altamira, que inició con operaciones limitadas y, dos décadas después, se convirtió en uno de los puertos más activos de México. Aseguró que Matamoros podría seguir una ruta similar de crecimiento gradual, con beneficios directos en generación de empleos y oportunidades para los prestadores de servicios locales.