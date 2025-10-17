Preparan exploración acuática para revisar daño por cohete de SpaceX

La organización Conibio Global anunció que, en colaboración con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), se realizará una exploración acuática para estudiar el impacto que provocó la explosión del cohete de SpaceX en el mar.

Explicaron que para esta exploración se usará equipamiento especializado de CIDIPORT, como drones submarinos comúnmente conocidos como miniROV, una ecosonda multihaz para identificar estructuras marinas en el fondo mediante el análisis tridimensional de la batimetría obtenida por este equipo.

Además apoyarán buzos certificados, con experiencia en arrecifes naturales y artificiales, quienes cuentan con equipos de videograbación submarina. De acuerdo con el plan, el estudio empezaría la próxima semana para conocer el impacto que ha tenido la explosión del propulsor del Starship en el mar.

"Nos daremos a la tarea de localizar, observar, medir y estudiar el impacto que ha tenido el propulsor en aguas mexicanas, esto mediante una metodología conocida como Estudio de Sucesión Ecológica en Arrecifes Artificiales".

Cabe señalar que la Conibio ha documentado la contaminación que dejan los lanzamientos de la base de SpaceX. Esta semana, el lunes, la empresa hizo la operación número 11 y los restos de la nave Starship comenzaron a llegar a la costa de Matamoros, Tamaulipas, algo que ocurre por segunda vez.