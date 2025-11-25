Vigila gobierno federal límites en el Río Bravo

El presidente municipal Alberto Granados Fávila informó que ya se han aplicado medidas en la desembocadura del río Bravo y en la zona de Playa Bagdad, luego de que el Gobierno Federal enviara personal para evaluar la delimitación territorial entre México y Estados Unidos, acción solicitada por la presidenta de la República.

Granados Fávila explicó que el tema corresponde directamente a la federación, ya que se trata de un asunto de soberanía y límites internacionales. Señaló que desde hace varios días arribó personal del Gobierno Federal, el cual ha estado realizando mediciones, revisiones técnicas y análisis del comportamiento del cauce del río Bravo.

"Como ustedes saben, es un tema completamente federal. Ya hubo personal del Gobierno Federal realizando las medidas y las limitaciones necesarias para este análisis que solicitó la presidenta. Nosotros estaremos muy al pendiente de cómo se va definiendo lo que corresponde al territorio mexicano", declaró.

¿Qué acciones se están implementando?

El alcalde añadió que, mientras las autoridades federales concluyen su revisión, el municipio implementó acciones preventivas en el área, entre ellas la colocación de la bandera de México en la zona conocida como La Boca del Río y en puntos estratégicos de Playa Bagdad, a fin de marcar visiblemente la presencia y jurisdicción del país.

Granados Fávila aseguró que el Ayuntamiento continuará en coordinación con la autoridad federal para atender cualquier requerimiento adicional y reiteró que Matamoros mantendrá vigilancia constante en el área para evitar riesgos y garantizar el orden.

¿Cuál es la importancia de estas medidas?

Estas acciones son fundamentales para asegurar la soberanía territorial y la seguridad en la región, especialmente en un contexto donde las delimitaciones entre países pueden generar conflictos. La colaboración entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento de Matamoros es clave para abordar este tipo de situaciones de manera efectiva.