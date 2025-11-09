Estudiantes de Matamoros crean sistema para detectar fugas de gases peligrosos

Estudiantes de Matamoros crean sistema para detectar fugas de gases peligrososMediante sensores y una aplicación móvil, el sistema alerta sobre concentraciones riesgosas y ejecuta acciones automáticas de mitigación, como abrir o cerrar ventanas.
Estudiantes de Matamoros destacan por sus proyectos, los cuales serán presentados en el certamen nacional de ExpoCiencias 2025. Se trata de un sistema para detectar fugas de gases peligrosos y otro para la detección de enfermedades renales.
¿Qué hacen estos proyectos?
MY-UROLAB es un sistema portátil para la lectura electrónica de tiras reactivas. Este dispositivo, que utiliza un lector óptico y una aplicación móvil, facilita la detección temprana de proteinuria y hematuria, esenciales para prevenir enfermedades renales, especialmente en entornos con recursos limitados.
SMART WINDOW es un innovador sistema de monitoreo y control inteligente diseñado para detectar fugas de gases peligrosos (LP, natural o CO2). Mediante sensores y una aplicación móvil, el sistema alerta sobre concentraciones riesgosas y ejecuta acciones automáticas de mitigación, como abrir o cerrar ventanas, activar extractores o cerrar válvulas de gas, reforzando la seguridad en los hogares y la industria.
¿Cómo lograron la acreditación?
MY-UROLAB obtuvo su acreditación durante la etapa regional, mientras que SMART WINDOW lo hizo en el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica – ExpoCiencias 2025. Ambos proyectos representarán a la UTM en la etapa nacional, demostrando el enfoque institucional en la investigación aplicada para la solución de problemas reales.