Regreso a clases entre calorones

Estudiantes del CBTis 275 mantienen su exigencia para que los nuevos aires acondicionados instalados en el plantel comiencen a operar, luego de más de un mes y medio soportando altas temperaturas en las aulas.

Yamilet, una de las alumnas afectadas, explicó que las condiciones dentro de los salones son insoportables, especialmente durante las tardes, lo que ha dificultado el desarrollo de las clases.

"Queremos que ya nos pongan el aire acondicionado, porque el calor se siente muy feo. En la mañana está fresco, pero en la tarde los salones son como un horno. Ya nos cambiaron de aula, pero tampoco hay aire, solo queremos estudiar en buenas condiciones", expresó.

Los estudiantes señalaron que, aunque el edificio fue fumigado recientemente, el calor sigue siendo un problema, y advirtieron que mantendrán su paro de clases hasta que los equipos comiencen a funcionar.

"Somos adolescentes, sudamos mucho, y no se puede estar todo el día así. Si para la próxima semana no prenden los aires, seguiremos con la huelga", comentaron.

El director del plantel, Alejandro Muñiz Ojeda, informó que los nuevos equipos de climatización están en proceso de instalación final y a más tardar el próximo lunes quedarán en funcionamiento.

"Cada aula tiene capacidad para 50 alumnos, por eso es indispensable que los nuevos aires estén operando. Estamos trabajando para que el lunes todo quede listo", aseguró.