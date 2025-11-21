Joven muere en playa Bagdad tras ser arrastrado por la corriente

Un joven de 25 años, estudiante del Instituto Tecnológico de Matamoros, murió ahogado la mañana de este viernes en la Playa Bagdad, en un lamentable accidente que conmocionó a visitantes y autoridades de este destino turístico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:40 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) recibió un reporte que alertaba sobre una persona inconsciente en el sector norte de la playa, a la altura de la zona de restaurantes.

Testigos señalaron que el joven se encontraba disfrutando del mar junto a un grupo de amigos cuando fue arrastrado por una corriente, sin que lograra salir por sus propios medios.

A la emergencia acudieron unidades de Protección Civil, Grupo Orduña y personal de apoyo, pero para cuando las ambulancias arribaron, elementos de la Secretaría de Marina, quienes mantienen presencia permanente en el área, ya habían confirmado el deceso del joven al no presentar signos vitales. Su cuerpo quedó sobre la orilla, donde fue cubierto mientras se esperaba la llegada de las autoridades investigadoras.

Amigos del estudiante, visiblemente consternados, permanecieron en el lugar para proporcionar sus datos y narrar a los oficiales las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Hasta el momento, no se ha informado si el grupo se encontraba en un área señalada con bandera de riesgo o si el mar presentaba corrientes fuertes al momento en que ingresaron.

Sin embargo, desde la tarde del jueves, la Capitanía de Puerto había emitido un aviso preventivo a la población sobre el incremento en los peligros para quienes acudieran a la zona costera, debido a la presencia de fuertes vientos del sur que elevaban la marea y generaban condiciones adversas para nadar. Las autoridades habían recomendado extremar precauciones y evitar adentrarse en el mar.

El cuerpo del joven será entregado a sus familiares una vez concluyan las diligencias correspondientes. El lamentable hecho vuelve a encender las alertas sobre la importancia de atender las recomendaciones de seguridad y respetar los avisos emitidos por las autoridades marítimas para evitar tragedias en la Playa Bagdad.