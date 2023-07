Nueva huelga en Matamoros

Matamoros, Tam.- El día de ayer en punto de las 14 horas estalló la huelga en Ensambladora de Matamoros, esto luego de que el pasado 6 de julio cerraran sus portones sin previo aviso a la clase trabajadora, lo que originó que se iniciará con este proceso legal en defensa de los obreros.

El secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales (Sjoiim), Juan Villafuerte Morales llegó junto a los representantes del Poder Judicial de Tamaulipas para colocar dar fe del inicio de este proceso y que todo conforme a las leyes.

Villafuerte Morales indicó que el pasado jueves se tuvo un acercamiento con un representante legal de la empresa, quien en su momento dijo que presentaría un proyecto para llegar a un acuerdo para evitar la huelga, pero esto no sucedió, por lo cual se ejecuto la instalación de las banderas rojinegras.

"No, pues se tuvo por ahí alguna propuesta de un representante legal que estuvo en los juzgados, pues diciendo que necesitaban una prórroga, que necesitaban seguir ellos teniendo la posibilidad de que esto continuara la empresa, pero no ofreció pues algo concreto, algo que realmente satisficiera la necesidad y la demanda de los trabajadores", dijo.

"Se le dijo que estaríamos dispuestos a escuchar y cualquier momento que se presentara podríamos platicar con los trabajadores, pero no hubo tal cosa. No hay nada favorable, no hay nada favorable a los trabajadores de parte de ese representante, así es que se decidió tomar la... Se tomó la decisión de poner las banderas", manifestó.

-Después de colocar las banderas, ¿qué sigue?

-Bueno pues ya siguen los procesos, se abre... Ahora sí que este proceso de huelga en los Juzgado Federal aquí en Matamoros, en la 21 González, pues habrá 72 horas para que si la empresa quiere alegar hacer algún alegato y si no bueno pues ya continuará el tiempo para que nos declaren existente la huelga y continuar pues con lo que corresponde hacer el inventario y a la brevedad pues tratar de tener nosotros ya este los todos lo que existe aquí dentro de la empresa y pedirles a los autores pues que nos ayuden para poder acelerar lo más que se pueda en este caso.

-¿Hubo alguna explicación por parte de la empresa de por qué el cierre tan inesperado de esta fábrica?

-Ninguna, al contrario, dijo que todo iba a estar bien, que iba a mejorar, que iba a haber más trabajo. A tres, cuatro días de inicio de la semana y luego el viernes, pues de repente ya no, el jueves ya no, ya no estuvo. Entonces no hubo ninguna razón ni explicación, al contrario, siempre dijo que todo iba a estar mejor y que esperáramos tantito, pero pues de momento sorpresivo cerró sus puertas y sin más explicaciones.

-¿Hay confianza de que se gane?

-Sí, pues lógico que aquí hay una injusticia e ilegalidad a todas luces. Yo creo que las autoridades nos darán todo el soporte, puesto que esto también no puede dejar dejarse pasar desapercibido. Manifestó que se tiene que establecer sanciones fuertes para quienes hacen esto, gerentes o dueños o quienes sean, porque pues los trabajadores tienen sus derechos, su antigüedad, su producción y tienen ese derecho. Seguiremos con los tribunales, con las demandas correspondientes para hacer que se haga justicia.

