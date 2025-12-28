Importadores de autos resisten pese al entorno

El número de agencias y comercializadoras dedicadas a la importación de vehículos usados en Matamoros se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos años, aunque muy por debajo de las cifras que se registraban en décadas pasadas, señaló Tomás Cantú González, empresario del sector.

El importador explicó que, tras una disminución considerable a lo largo de los años, actualmente operan alrededor de 17 agencias aduanales y 18 comercializadoras autorizadas para la importación de vehículos en la región fronteriza, mismas que se han mantenido activas desde hace tres, cuatro o incluso cinco años. Indicó que, si bien el número es reducido, se trata de los mismos negocios que han logrado sostenerse pese a un entorno complicado.

Cantú González recordó que el declive de este sector comenzó durante la administración del expresidente Felipe Calderón, cuando se aplicaron incrementos de hasta un 300 por ciento en los costos relacionados con la importación, lo que provocó el cierre de más del 90 por ciento de las agencias y comercializadoras que operaban en ese entonces. A partir de ese momento, dijo, el sector no ha logrado recuperarse al nivel que tuvo en años anteriores.

Señaló que la importación de autos usados es una actividad legítima que ofrece una alternativa real a las familias para adquirir un vehículo en buenas condiciones y a precios más accesibles, aprovechando el mercado estadounidense. Añadió que este sector no representa una competencia desleal para la industria automotriz nacional, ya que atiende a un segmento distinto de la población que no tiene la posibilidad económica de adquirir un automóvil nuevo de agencia.

El empresario subrayó que quienes se dedican a esta actividad están debidamente registrados, cumplen con el pago de impuestos y generan empleos, por lo que consideró injusto que históricamente se les haya señalado como un obstáculo para el mercado formal. Afirmó que, al igual que en otros sectores comerciales, existe espacio para distintos mercados y niveles económicos.

Cantú González destacó que, aunque el número de importadores es bajo y el crecimiento ha sido limitado, el sector se mantiene activo y estable, con la esperanza de que en el futuro se generen condiciones más favorables que permitan su recuperación y fortalecimiento en beneficio de la economía local.