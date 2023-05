Toman escuela por faltar profes

Menores no se ven afectados por toma de escuela.

DEMANDA

Una de las madres de familia, Aracely Luna, comentó que el tomar esta decisión en realidad no afecta a sus hijos, ya que como quiera no tienen clases por la falta de profesores que ya se han demandando ante las autoridades y es fecha que no se tiene una respuesta.

"La verdad ya nos cansamos, nuestros hijos tenían que juntarse con otros grupos y de diferentes grados para poder recibir clases, en realidad así no aprenden nada, es por eso que tomamos esta decisión de tomar la escuela", dijo.

Comentó que en noviembre y diciembre se jubilaron dos maestros, además de una incapacidad que se presentó en estos días, siendo tres los catedráticos faltantes, afectando a la comunidad estudiantil.

Resaltó que el problema viene desde noviembre, apenas hace tres semanas mandaron algunos con el objetivo de suplir, pero después ya no regresaron; quien también ya está de vuelta es la maestra que estaba incapacitada, pero no es suficiente ya que son más de 50 niños los que tendrían que atender.

Recordó que las autoridades educativas a través de César Colmenares, titular del Crede, se habían comprometido a que se les daría una solución a este caso, pero es fecha que no llegan nuevos maestros a cubrir las vacantes.

La señora Aracely indicó que van a continuar con la toma de la escuela hasta que se asignen los maestros que necesitan sus hijos.