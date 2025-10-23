Trabaja INEGI en encuestas digitales

Con el propósito de evitar demoras en los domicilios y facilitar el proceso de levantamiento de información, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) implementó la modalidad de encuestas digitales mediante cartas invitación entregadas directamente a los hogares.

De acuerdo con el organismo, este nuevo formato permite a las personas responder la encuesta en línea, con una duración aproximada de 30 minutos, dividida en tres etapas.

Los funcionarios del INEGI entregan en los domicilios una carta que contiene un código QR y una contraseña personalizada, con los cuales se puede acceder a la plataforma digital y completar la encuesta sin necesidad de recibir a un encuestador en el lugar.

¿Cómo se identifican los trabajadores del INEGI?

Asimismo, se recomendó a la población identificar correctamente a los trabajadores del INEGI, quienes deben portar en todo momento un gafete oficial con su nombre, fotografía y número de identificación.

¿Cuál es el objetivo de esta modalidad?