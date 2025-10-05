Saluda obispo al Papa León XIV

El obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, compartió a través de las redes sociales que sostuvo un encuentro con el Papa León XIV durante su visita al Vaticano, donde le hizo llegar el saludo, la fidelidad y el cariño de los fieles católicos de la región fronteriza.

Acompañado por los sacerdotes Eduardo González y Francisco Gallardo, Monseñor Lira participó en las actividades del Encuentro Mundial de Migrantes realizado en Roma, donde compartió con el Santo Padre los esfuerzos pastorales que la Iglesia de Matamoros-Reynosa impulsa en favor de las personas migrantes y necesitadas.

"El Papa recibió con alegría el saludo de nuestra diócesis. Le expresamos el cariño y la fidelidad de toda la gente de Matamoros, y él nos animó a seguir caminando juntos en la esperanza, sirviendo a Dios y al prójimo", expresó Monseñor Lira.

Durante la visita, los sacerdotes Eduardo González, Francisco Gallardo y Alejandro García también tuvieron oportunidad de saludar al Pontífice, quien les impartió su bendición y los exhortó a continuar su labor pastoral con alegría y compromiso.

Monseñor Lira agradeció a la comunidad diocesana por sus oraciones y destacó que este encuentro reafirma el vínculo espiritual entre el Papa Francisco y la Iglesia de Matamoros.

"Seguimos unidos al Papa en la fe y en el amor a Dios. Que este encuentro nos impulse a mantenernos fieles y solidarios, especialmente con quienes más lo necesitan", concluyó.