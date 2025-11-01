Analizan maquiladores aranceles del T-MEC

Con la participación de representantes de la industria maquiladora, agentes aduanales y organismos de desarrollo económico de ambos lados de la frontera, se llevó a cabo el Encuentro Internacional Empresarial 2025, evento que tuvo como propósito consolidar lazos comerciales y fortalecer las cadenas de proveeduría entre México y Estados Unidos.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Matamoros, Óscar Macario Farías García, informó que la jornada inició alrededor de las 10:30 de la mañana, con la presencia de un gran número de empresas, principalmente maquiladoras, que acudieron con su personal de compras para establecer nuevos contactos y concretar negociaciones.

"Fue un espacio muy interesante donde se lograron acuerdos importantes, algunos cierres de negocios y, sobre todo, se fortalecieron relaciones entre empresas que no habían tenido la oportunidad de coincidir", destacó Farías García.

¿Qué temas se abordaron en el evento?

Uno de los paneles más relevantes fue el que reunió a agentes aduanales mexicanos y estadounidenses, quienes abordaron temas relacionados con los procesos arancelarios, de cara a las próximas negociaciones del T-MEC que se confirmarán el próximo año.

Asimismo, se desarrolló un panel encabezado por Blue Place, organismo que promueve la zona fronteriza, junto a representantes de GVIC, Brownsville Economic Development Council, Corporation Ross, así como Canacintra a nivel nacional y delegaciones de Matamoros. En este espacio se destacó la importancia estratégica de la región para el comercio y la industria, subrayando su potencial de crecimiento económico.

"El objetivo principal fue afianzar los lazos de proveeduría. Se logró empatar a empresas maquiladoras con proveedores que no se conocían y que hoy pudieron sentarse a dialogar, presentar sus productos y generar oportunidades reales de colaboración", explicó el dirigente empresarial.

¿Cuál es la expectativa para la región?

Farías García señaló que el ambiente fue propicio para el intercambio de ideas y la construcción de nuevas alianzas, permitiendo que la oferta y la demanda se encontraran en un entorno productivo y de cooperación.