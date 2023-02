Denuncian corrupción en Repuve

Matamoros, Tam.

Manifestaron que en donde más problemas existen es en el denominado C4, en donde al momento de que el titulo lleva la leyenda de Salvage, el pago se tiene que hacer entre los 3 mil hasta los 10 mil pesos, según sea el caso.

El encargado del módulo del Repuve en el Mundo Nuevo, Raúl Quintanilla de la Garza exhortó a la comunidad a presentar las denuncias de manera formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, considerando que no deben cobrar absolutamente nada al momento de que acuden a estos lugares para la legalización de sus autos.

"A nosotros también nos han señalado de dichos cobros, aquí no lo hacemos, pero en caso de que alguien del personal que labora aquí lo hace, es necesario que se presente la denuncia, no es suficiente con señalarlos", dijo.

"En lo particular, me han inventado hasta lo que no, pero nadie ha puesto una denuncia formal como debe ser, sólo de esta manera se podrá comprobar si existe o no algún abuso en contra de los ciudadanos", indicó.

Destacó que lo que se escucha es que en el C4 o en algunos otros módulos de Reynosa son más comunes esas quejas, "Pero volvemos a lo mismo, mientras que no haya una denuncia formal no se puede hacer nada al respecto".

Quintanilla de la Garza comentó que los que están al frente de los módulos no son quiénes para decir qué vehículo entra y cual no, eso lo define el mismo sistema, que tiene cargados todos los datos correspondientes a este programa de regularización.

"Pero si alguien ha sido victima, como se dicen con estos rumores, es necesario que se presenten las denuncias correspondientes, sólo de esta manera las autoridades podrán actuar y terminar con esta practica si es que la hay".