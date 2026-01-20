Inaugurado Museo Nacional de Cruz Roja en Matamoros

El presidente del Patronato de la Cruz Roja en Matamoros, Mario Ramírez Andrade, anunció con orgullo la apertura del Museo Nacional de la Cruz Roja, capítulo Matamoros, el primero autorizado fuera de la sede nacional ubicada en la Ciudad de México, lo que convierte a la ciudad en un referente histórico para la institución a nivel nacional.

¿Qué representa el Museo Nacional de la Cruz Roja en Matamoros?

Ramírez Andrade destacó que este museo resguarda el legado de más de 80 años de la Cruz Roja en Matamoros, una historia construida por presidentes, consejos directivos, voluntarios y socorristas que han dejado huella en la atención de emergencias y el servicio humanitario en la región. Subrayó que el principal objetivo es preservar esta memoria y evitar que se pierda en el olvido, permitiendo que la ciudadanía conozca el origen y la evolución de la institución en la ciudad.

El museo estará abierto al público de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con acceso completamente gratuito. Además, se mantienen pláticas con diversas instituciones educativas para que grupos de estudiantes puedan acudir y conocer de primera mano la historia y labor de la Cruz Roja en Matamoros.

Detalles sobre la apertura del museo en Matamoros

El presidente del Patronato explicó que el proyecto llevó más de un año de trabajo intenso, aunque la idea existía desde años atrás. Durante este tiempo se recopiló una gran cantidad de material histórico, entre el que destacan uniformes antiguos, cascos, boinas, insignias, reconocimientos, recortes periodísticos, mobiliario médico y diversos objetos que formaron parte del quehacer diario de la institución.

Historia y legado de la Cruz Roja en Matamoros

Ramírez Andrade añadió que el museo no solo muestra objetos, sino que narra la historia viva de ocho décadas de servicio humanitario en Matamoros, convirtiéndose en un espacio para el aprendizaje, el reconocimiento y el orgullo de todos aquellos que han contribuido a engrandecer la Cruz Roja en la ciudad.