Guardia Estatal retira cámaras de videovigilancia en Matamoros

Un nuevo aseguramiento de cámaras de vigilancia se registró en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

De acuerdo con el reporte, se retiraron dos equipos durante recorridos de seguridad y vigilancia en diferentes sectores del municipio de Matamoros por parte de personal de la Guardia Estatal.

El primer aseguramiento se realizó entre las calles Once y Laguna Madre de la colonia San Francisco.

El segundo retiro ocurrió en la colonia Treviño Zapata, sector en el que dos cámaras se encontraban colocadas sobre un poste de luz.

Las cámaras de videovigilancia irregulares fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).