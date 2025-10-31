Servicio Postal de Matamoros vive en el olvido

Personal del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) en Matamoros inició este miércoles labores bajo protesta, en demanda de mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo.

El secretario general de la Sección Tamaulipas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, Bruce Laurence López Leiva, explicó que esta decisión se tomó ante el rezago salarial que enfrentan los empleados, ya que sus ingresos se mantienen por debajo del salario mínimo vigente en la zona fronteriza.

Dirigente señala bajos ingresos

"Mientras el salario mínimo en la frontera ronda los 470 pesos diarios, muchos de nuestros compañeros apenas perciben entre 203 y 250 pesos al día, lo que ha provocado un fuerte descontento entre el personal", señaló el dirigente sindical.

Además del tema salarial, López Leiva denunció las múltiples carencias en infraestructura y equipamiento que enfrentan las oficinas postales, mencionando la falta de refacciones, bicicletas, motocicletas, material operativo, uniformes y el deterioro severo de las instalaciones sanitarias y del edificio.

"Las condiciones del inmueble son críticas, hay baños en pésimo estado y estructuras que representan un riesgo, como la marquesina que está a punto de colapsar", advirtió.

El líder sindical indicó que desde hace meses se han enviado oficios y solicitudes a las autoridades federales, sin que hasta el momento se haya brindado una respuesta efectiva. Agregó que, aunque en ocasiones se atienden algunos puntos, los problemas vuelven a repetirse debido a la falta de mantenimiento continuo y presupuesto suficiente.

Por ello, los trabajadores decidieron mantener sus labores bajo protesta, como una forma de visibilizar la situación y exigir atención inmediata antes de que las condiciones pongan en riesgo la seguridad y el desempeño del servicio postal en la ciudad.



