Hombre de la tercera edad muere en choque en Matamoros

Un hombre de la tercera edad perdió la vida tras impactar la camioneta que conducía contra un poste sobre la avenida Lauro Villar, a la altura de la colonia Acción Cívica.

La víctima quedó sin vida dentro del vehículo luego del fuerte choque. Testigos del accidente dieron aviso a los cuerpos de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos para brindarle atención; sin embargo, al revisar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Tránsito local y personal de la Guardia Estatal acudieron para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para las investigaciones de ley.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado si el fallecimiento fue consecuencia del impacto o de un posible malestar previo que habría provocado la pérdida de control del vehículo.