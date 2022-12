Llegan enfermedades a campamento migrante

Sigue el crecimiento sin control del campamento del migrante a la orilla del río Bravo y sobre el bordo de contención del mismo, en donde hay personas que ya tienen más de 20 días durmiendo en este lugar, solo protegiéndose con bolsas o cartones que recolectan a diario.

Tal es el caso de Omar quien es de origen venezolano y quien junto a su familia tienen 28 días durmiendo en estas condiciones, no quieren abandonar el lugar por temor a no tener la oportunidad de poder cruzar a los Estados Unidos.

"A nosotros nos molesta que hay personas que llegan y solo están unos días o cuando mucho una semana y son llamados para presentarse con las autoridades de Estados Unidos, nosotros ya tenemos 28 días y solo nos dicen que teneos que esperar y esperar, la verdad no sabemos que esta pasando o como le hacen para cruzar así de rápido", dijo.

"Ya no nos permitieron tener carpas, vinieron las autoridades Migración y nos hicieron que las quitáramos, por eso colocamos cartones o bolsas de plástico de un árbol a otro, así es como nos protegemos de las condiciones del clima", indicó.

Afirmó que solo se esta en espera de ese apoyo que ofrecían las autoridades de Estados Unidos para poder arreglar, pero esto no se ve claro, muchos tuvieron que vender sus casas, sus pertenencias para poder llegar hasta acá, muchos ya no tienen dinero y no es justo que nos sigan teniendo así.

Destacó que ya hay mucha desesperación, los niños se están enfermando, hay muchas necesidades entre esta comunidad, solo se esta pidiendo que se analice cada uno de los casos de manera particular para poder tener una información más real sobre cada uno de los que estamos aquí.

Mientras tanto a lo largo y ancho de este lugar cerca del río Bravo, se observan pequeños grupos de personas durmiendo, acostados, o simplemente sentados en espera de recibir una buena noticia de que puedan pasar a los Estados Unidos de manera legal.

Omar afirmó que la mayoría de las personas tienen familiares legalmente viviendo en aquel país, a esta comunidad deberían de agilizarse su trámite para poder cumplir con este objetivo.