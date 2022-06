Emplea comercio a los migrantes

El comerciante local, Lauro Peña García comentó que desgraciadamente muchos jóvenes ya no quieren laborar y si lo hacen, solo piden mediodía y ganar mucho, lo cual es complicado para quien contrata.

"Por ejemplo en el caso particular por el momento no requiero de contratación porque esta un poco lento el movimiento económico, considerando que me dedico a la distribución de la mercancía, pero se de compañeros que si están batallando para encontrar quien quiera trabajar en el comercio local", dijo.

"Muchos jóvenes no quieren trabajar que porque con el dinero que les da el gobierno es suficiente, pero no creemos que sea así, ya que es muy poco considerando que son cada dos meses, es implemente, que no quieren trabajar o quienes si, buscan ganar grandes salarios y no los hay", indicó.

Peña García comentó que lamentablemente no hay responsabilidad por parte de las personas jóvenes quienes llegan en busca de una oportunidad, quienes buscan ganar grandes cantidades de dinero trabajando poco tiempo.

Agregó que en tanto algunos compañeros tienen problemas para poder tener mano de obra disponible, esto debido a la falta de compromiso por parte de la misma comunidad juvenil quienes ya no quieren trabajar.