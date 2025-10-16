Plantean eliminar la regularización de vehículos importados

El empresario importador Tomás Cantú González informó que dentro del Comité Intersecretarial —integrado por representantes de la Presidencia de la República, Aduanas, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, así como comercializadores y agentes aduanales— se ha planteado la necesidad de revisar y eliminar el decreto automotriz impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerarse que está fomentando la corrupción y el contrabando de vehículos.

Cantú González explicó que este comité tiene la finalidad de analizar las políticas de importación y regularización de autos usados, buscando acuerdos que beneficien tanto al sector automotriz nacional como a los importadores legales. "Por fin, después de años, la industria automotriz está con nosotros, porque hay un decreto que sí les está pegando, el decreto del expresidente López Obrador. En esta reunión, la persona representante de la industria pidió fuertemente que ese decreto desaparezca inmediatamente", detalló el empresario.

Ese decreto está afectando intereses, promoviendo el contrabando y la corrupción. Fue creado con una finalidad temporal, pero su extensión ha generado consecuencias graves". Tomás Cantú González, empresario importador

Recordó que, históricamente, la industria automotriz veía a los importadores de autos como una competencia desleal, pese a que ambos sectores operan en mercados totalmente distintos. Sin embargo, ahora coinciden en los efectos negativos del decreto vigente.

El empresario señaló que el decreto federal, originalmente emitido para facilitar la regularización de autos de procedencia extranjera, ya cumplió su función inicial y actualmente provoca distorsiones en el mercado, afectando tanto a la industria nacional como a los comercializadores establecidos en regla. "Ese decreto está afectando intereses, promoviendo el contrabando y la corrupción. Fue creado con una finalidad temporal, pero su extensión ha generado consecuencias graves para todos los involucrados", puntualizó.

Cantú González subrayó la importancia de que el nuevo comité elabore un marco regulatorio moderno, equitativo y transparente, que permita la importación legal de vehículos sin fomentar prácticas ilícitas.

EL DATO

Importadores y comercializadores de autos ahora coinciden en los efectos negativos del decreto vigente.



