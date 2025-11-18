Aseguran 86 kilos de mariguana y un vehículo en Matamoros

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó el informe de acciones relevantes del lunes 17 de noviembre, en el que refiere un decomiso de 86 kilos de mariguana en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte, en un operativo elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo y aseguraron 86 kilos de marihuana en la colonia Rafael Ramírez del municipio de Matamoros, Tamaulipas. Tanto la droga como la unidad motriz fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones pertinentes.

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad también llevó a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tabasco.