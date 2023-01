Permanece dólar estable

Matamoros, Tam. - La estabilidad que se presenta actualmente en el tipo de cambio del dólar , se debe a que no hay compra ni venta de esta moneda extranjera.

CONDICIONES NO FAVORABLES

Destacó que las condiciones económicas no son favorables para la comunidad, no tienen la suficiente liquidez para comprar dólares, además de que han comparado precios y son más económicos los productos de este lado de la frontera, este es un factor fundamental para que no se cruce a los Estados Unidos.

Manifestó que el movimiento es muy lento en los últimos meses, esto ha permitido que no se dispare el tipo de cambio del dólar.

Agregó que otro factor es que ya no se depende tanto de lo que sucede a nivel internacional, anteriormente había movimientos en Estados Unidos y afectaba a México, esto ya no es así.

Aguirre Vázquez indicó que en tanto, pese a estas adversidades se siguen abriendo nuevos negocios con estas características, considerando que se presenta estabilidad aún y cuando no hay movimiento en este mercado.