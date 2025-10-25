Activan centro de vacunación animal

Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas en materia de salud pública y atención veterinaria, este viernes se realizó la inauguración oficial del Distrito 3 de Salud para el Bienestar, con sede en Matamoros.

La directora del organismo, Gilma Alcocer Vivek, explicó que aunque el equipo ya se encontraba operando en el lugar, la apertura formal tiene como finalidad dar a conocer a la ciudadanía los servicios disponibles, los cuales se enfocan principalmente en prevenir enfermedades transmisibles de los animales a los humanos. "Nuestro objetivo principal es evitar las enfermedades zoonóticas, aquellas que pueden pasar de los animales a las personas. Contamos con médicos veterinarios capacitados para brindar atención y orientación a los dueños de mascotas", señaló Alcocer Vivek.

¿Qué servicios ofrece el Distrito 3 de Salud?

Entre los servicios permanentes que ofrece el Distrito 3 se encuentra la vacunación antirrábica gratuita, disponible durante todo el año. Hasta la fecha, se han aplicado más de 11 mil dosis en Matamoros y sus alrededores. Además, personal de salud realiza brigadas casa por casa, visitas a escuelas y acciones en comunidades rurales y ejidos.

La directora adelantó que en las próximas dos semanas se pondrá en marcha una campaña de esterilización en la Playa Bagdad, donde se ha detectado una sobrepoblación de perros y gatos. "Estamos haciendo un censo para identificar a las mascotas y, con el apoyo de la ciudadanía, iniciar el proceso de esterilización, sobre todo en los animales que no tienen dueño", agregó.

¿Cuál es la importancia de la atención veterinaria?

Asimismo, destacó que se brinda tratamiento gratuito contra pulgas y garrapatas mediante un gel especial, con el fin de prevenir la rickettsiosis, enfermedad bacteriana que puede transmitirse al ser humano. Durante este año, se han registrado dos casos de rickettsiosis en adolescentes, quienes ya se encuentran recuperados. Sin embargo, Alcocer Vivek advirtió sobre la importancia de la detección oportuna, ya que la enfermedad puede afectar diversos órganos si no se trata a tiempo. "Por eso insistimos en mantener a las mascotas limpias, vacunadas, desparasitadas y alimentadas adecuadamente. Aquí ofrecemos todos los servicios sin costo y orientamos a los propietarios para cuidar la salud de sus animales y de sus familias", subrayó.