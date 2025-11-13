Ventas a la baja

El comerciante Lauro Peña García aseguró que la competencia entre negocios locales ha incrementado considerablemente en los últimos años, lo que ha generado una disminución en las ventas, pese a que los precios de los productos básicos no han tenido incrementos significativos.

"Yo creo que las ventas han bajado alrededor de un 35 por ciento. No es tanto que no haya dinero o que todo esté más caro, porque los abarrotes no suben más de un 4 o 5 por ciento anual, y este año prácticamente no han aumentado. Lo único que sube es el huevo, uno o dos pesos, y ya no baja, pero lo demás sigue igual", explicó.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Peña García, quien se dedica a la venta de abarrotes al mayoreo y medio mayoreo, señaló que el problema radica en la saturación de comercios en la ciudad. "Ya somos muchos los que estamos metidos en lo mismo. Por donde quiera hay carpinterías, cafeterías, peluquerías... todo eso hace que se repartan las ventas", comentó.

Agregó que incluso han llegado comerciantes de otras regiones, como Torreón, para ofrecer productos en Matamoros, lo que ha intensificado la competencia. "El que paga renta o tiene empleados, si no está al pendiente, está frito. A los que tienen local propio y trabajan en familia todavía les va un poco mejor", expresó.

¿Qué consecuencias ha traído esta situación?

El comerciante destacó que, aunque no siempre se note, constantemente se abren nuevas tiendas en las colonias, muchas veces impulsadas por personas que utilizan su liquidación o ahorros para emprender algún negocio desde casa. "Ahí van saliendo, despacito, pero salen, porque tienen un ingreso fijo aparte, ya sea del esposo o la esposa", mencionó.