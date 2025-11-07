Resguarda DIF a 20 menores

El DIF Matamoros intensificó los operativos de verificación para evitar que niñas, niños y adolescentes sean explotados laboralmente en cruceros y zonas de alta afluencia. Así lo informó Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien detalló que el trabajo infantil en la vía pública continúa representando un problema recurrente en la ciudad.

El funcionario explicó que obligar a menores a pedir dinero, realizar malabares o trabajar en la calle constituye un delito, y que aunque en algunas ocasiones las familias lo ven como una forma de ingreso, la ley es clara en señalar que se trata de explotación.

Gutiérrez Treviño indicó que, a través de reportes ciudadanos vía 911 y redes sociales, el DIF acude diariamente a distintos cruceros donde se denuncian menores en situación de calle. En muchos casos, al notar la llegada del personal, los niños huyen, pues —según comentó— saben que su presencia en las calles es irregular y presuntamente reciben indicaciones de sus padres o tutores para evitar a las autoridades.

¿Qué medidas toma el DIF Matamoros?

Cuando es posible establecer contacto, el DIF emite un citatorio para que los padres se presenten ante la dependencia. En estos encuentros se les notifica que mantener a los menores en las calles es una falta a la ley y se les advierte que, de persistir, podrían iniciarse procedimientos de protección. Si un caso llega a reincidir en tres ocasiones, los menores son resguardados en Casa Hogar para garantizar su seguridad.

En lo que va del año, aproximadamente 20 niños han sido resguardados, únicamente por encontrarse laborando en la vía pública. De ellos, alrededor de 12 ya egresaron y regresaron con sus familias bajo compromisos de vigilancia, mientras que ocho permanecen en resguardo. El procurador explicó que algunos de estos menores pertenecen a familias originarias de Chiapas, aunque desde hace meses no se ha detectado nuevamente la presencia del grupo numeroso que anteriormente operaba en Matamoros. Los casos recientes corresponden principalmente a familias de estados como Veracruz o San Luis Potosí que ahora residen en la ciudad.

¿Cómo se previene la explotación infantil en Matamoros?