Abuelita es abandonada en carretera de Matamoros; Fiscalía ya investiga caso

Una adulta mayor fue localizada inconsciente y en presunto estado de abandono a la altura del kilómetro 15 de la carretera a La Playa Bagdad, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó Hugo Gutiérrez Treviño, procurador del DIF en Matamoros.

El funcionario explicó que el reporte se recibió a través de redes sociales y del C5, lo que permitió la movilización inmediata de las autoridades al sitio señalado. Al arribar al lugar, ya se encontraba una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos trasladaron de urgencia a la mujer a un hospital de la ciudad, donde ingresó en estado de inconsciencia, aparentemente tras sufrir un desmayo.

¿Cómo ocurrió el hallazgo de la mujer?

Detalló que la mujer no portaba ningún tipo de identificación personal, por lo que hasta el momento se desconoce su nombre y origen. Desde su ingreso al hospital permanece inconsciente, recibiendo atención médica especializada, incluyendo oxígeno y medicamentos, sin que hasta ahora haya podido proporcionar datos sobre su identidad.

Gutiérrez Treviño indicó que, debido a la naturaleza del caso, personal de la Fiscalía acudió para abrir una carpeta de investigación, ya que las circunstancias en las que fue encontrada resultan sospechosas. Señaló que se trata de una persona adulta mayor, de aproximadamente 80 años o más, que se encontraba en una silla de ruedas y que, a simple vista, no presentaba signos de maltrato, lo que refuerza la hipótesis de un posible abandono.

Acciones de la autoridad tras el descubrimiento

Ante la falta de información, el DIF de Matamoros inició acciones de coordinación con autoridades estatales, así como con instancias del Valle de Texas en Estados Unidos, para difundir la fotografía de la mujer y tratar de localizar a familiares o personas que puedan reconocerla. La Procuraduría del Adulto Mayor en Tamaulipas también se sumó a los esfuerzos para ampliar la búsqueda en todo el estado.

El procurador del DIF señaló que existen diversas versiones sobre cómo la mujer llegó hasta ese punto de la carretera, incluyendo la posibilidad de que haya sido abandonada por personas que la transportaban y que, al verla inconsciente, la dejaron en el lugar. No obstante, aclaró que por el momento no se emitirá ninguna conclusión hasta contar con mayores elementos.

Detalles sobre la salud de la adulta mayor

Reiteró que la prioridad es la recuperación de la salud de la adulta mayor, con la esperanza de que pueda reaccionar y proporcionar información que permita esclarecer su identidad y lo ocurrido.