Capturan a presunto ladrón de farmacias en Matamoros; traía más de 4 mil pesos escondidos

Un hombre fue capturado por la Guardia Estatal en Matamoros, tras atender un reporte de robo con violencia a una farmacia. Durante la revisión que se le hizo se le encontraron más de 4 mil pesos en efectivo y un cuchillo con el que presuntamente amagó al personal del establecimiento.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que una llamada al C5 alertó de un robo con violencia en una farmacia ubicada en la colonia San Fernando del municipio de Matamoros.

Elementos de la Guardia Estatal atendieron el llamado y se dirigieron al señalado sector. Luego de hacer patrullajes, se detuvo al presunto responsable.

Al inspeccionar al hombre señalado, se le encontraron cuatro mil 200 pesos mexicanos en efectivo escondidos en los zapatos y un cuchillo a la altura de la cintura.

El detenido y los indicios encontrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).