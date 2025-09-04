Persecución en Matamoros deja detenido y persona lesionada

Matamoros, Tamaulipas – Nuevamente se registraron enfrentamientos y persecuciones en la ciudad, esta vez en la colonia Comunicadores, donde elementos de seguridad lograron la detención de un civil armado y el aseguramiento de un vehículo.

Durante los hechos, una persona resultó lesionada y recibe atención médica. En la acción participaron cerca de nueve unidades de la fuerza policial del estado, incluyendo un vehículo blindado táctico.

Las autoridades mantienen el control de la situación y realizan patrullajes en la zona para garantizar la seguridad de la ciudadanía.