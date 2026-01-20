Capturan a integrante de célula criminal en Matamoros

Tras un operativo en conjunto entre la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República realizaron la detención de José Ignacio "N", alias "Nacho Vega", considerado uno de los líderes y operador financiero de un grupo criminal que opera en la frontera.

¿Qué actividades delictivas se le atribuyen a Nacho Vega?

"Nacho Vega" es identificado como jefe de células criminales que están vinculadas con actividades delictivas que incluyen secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades, y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.

Este individuo cuenta con una orden de arresto emitida en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de drogas. Además, está acusado de operar una empresa criminal, lo que representa un reto significativo para las autoridades.

Detalles del operativo que llevó a la detención

Durante el operativo, se aseguraron dos armas largas, cartuchos y cargadores, lo que subraya la peligrosidad de las operaciones del grupo criminal al que pertenece.