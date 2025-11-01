Cae con pasaporte falso en consulado

Una mujer fue detenida luego de ser sorprendida cuando intentaba realizar trámites de visa láser utilizando documentos falsos en el Consulado de Estados Unidos en Matamoros.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2025, alrededor de las 11:31 horas, cuando personal del consulado detectó irregularidades en la documentación presentada por Kenia "R", de 33 años de edad.

¿Qué ocurrió?

Al revisar su pasaporte, se observó que el documento estaba aparentemente alterado, pues en la primera hoja aparecía la fotografía de un masculino, lo que levantó sospechas entre los empleados consulares, quienes notificaron de inmediato a las autoridades.

Elementos de la Policía Investigadora acudieron al lugar, donde formalizaron la detención de la mujer y le informaron sus derechos conforme al protocolo legal. Posteriormente, fue trasladada a la Comandancia para realizarle el examen de integridad física y elaborar la puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación 3.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?