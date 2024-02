Escapan de la violencia: Arriban migrantes a la frontera

"Yo tenía mi ranchito en donde tenía 100 cajones de enjambres de colmenas, mucha planta de mezcal, nopales, había mucho qué producir, pero de la noche a la mañana llegaron y me dijeron que tenía dos días para salirme o si no me matarían". Gustavo lópez aguirre, desplazado por grupos delincuenciales

Matamoros, Tam.- La inseguridad que se viene presentando en estados como Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas origina que los ciudadanos emigren a esta frontera en busca de gestionar asilo humanitario en Estados Unidos, una vez que perdieron sus propiedades al ser despojados por el crimen organizado.

Al caminar entre lo poco que queda del campamento del migrante a la orilla del río Bravo, se encuentran algunas personas que vienen de estos estados huyendo de la inseguridad que se vive en el interior del país, afirman.

María huyó de Chiapas, de donde es originaria, argumentando que "Llegó la delincuencia organizada y las cosas se complicaron; hay inseguridad, las mujeres son violadas, golpeadas, no se puede vivir en paz".

Después de encender leña para cocinar su comida, María, en lo que prepara las piezas de pollo para hacer un caldo para ella y sus hijos, narra cómo tuvieron que abandonar todo luego de la llegada de grupos delincuenciales a su comunidad.

"Allá es un peligro, llegaron los cárteles, ya no vivimos tranquilos, tuve que salir con mis hijos. Nosotros nos dedicábamos a sembrar maíz, frijol, pero esta gente llegó a quitarnos las tierras, nuestras casas, por eso decidimos salir, porque si no entregábamos, nos matan", dijo.

Manifestó que ella salió con su hija e hijo en busca de darles una mejor vida, esperando cruzar a los Estados Unidos en donde expondrá la situación por la que pasaron al estar en Chiapas y con la llegada de los cárteles.

"Yo estoy buscando salir adelante con mis hijos, buscamos poder obtener la cita para cruzar de manera legal a los Estados Unidos y pedir el asilo a las autoridades", indicó.

"Ahora que llegaron los cárteles hay más robos, asaltos, despojos y a las mujeres las violan; hay mucha violencia, por eso salimos en busca de una mejor vida", agregó.





ARANDA, JALISCO

Otro de los estados que también tiene problemas con la violencia es Jalisco, en algunos de sus municipios, obligando a sus ciudadanos a tener que abandonar sus tierras debido a que se las quitaron.

Gustavo López Aguirre llegó a Matamoros en busca de pedir asilo a los Estados Unidos, luego de haber sido despojado de su rancho por integrantes de la delincuencia organizada en aquella parte del país.

"Yo tenía mi ranchito, en donde tenía 100 cajones de enjambres de colmenas, mucha planta de mezcal, nopales, había mucho que producir, pero de la noche a la mañana llegaron y me dijeron que tenía dos días para salirme o si no me matarían", narró.

Aseguró que incluso los delincuentes "Llegaron ya con algunos documentos hechos a su manera para que, al momento de que nos salgamos, nos hacen firmar y perdemos todo".

"Es por eso que estoy buscando un asilo político en Estados Unidos, es mucha la inseguridad que había allá donde yo vivía; ahorita que estoy aquí en Matamoros, en espera de la cita, me siento tranquilo, hay un poco más de seguridad; allá en Jalisco no hay autoridad, no se puede vivir en paz", concluyó.