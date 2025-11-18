Invaden americanos playa en Matamoros

Integrantes de una organización ambientalista denunciaron que fueron colocados letreros con advertencias de área restringida de Estados Unidos pero esto ocurrió del lado mexicano y presuntamente personas pertenecientes al Departamento de Defensa estadounidense fueron quienes ingresaron a instalarlas.

La Conibio refirió que este lunes, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, uno de sus técnicos de campo detectó la presencia de un grupo de personas procedentes de Estados Unidos.

"Ingresaron a territorio mexicano a través del cruce del Río Bravo en una embarcación. Estas personas procedieron a instalar varias estacas metálicas con señalamientos de "Área Restringida", presuntamente pertenecientes al Departamento de Defensa de los Estados Unidos".

Los letreros colocados indican que dicha zona ha sido declarada restringida por autoridad del comandante, con base en una directiva del Secretario de Defensa estadounidense y en disposiciones de la Ley de Seguridad Interna de 1950, prohibiendo la entrada no autorizada, añade el comunicado de los ambientalistas.

Subraya que estos letreros fueron instalados en territorio mexicano, específicamente en la boca del río Bravo, incluyendo seis señalamientos, algunos de los cuales quedaron colocados incluso dentro del mar.

La Conibio Global A.C. notificó inmediatamente a las autoridades mexicanas correspondientes, ya que esta zona forma parte de un espacio ecológicamente sensible donde, mediante sus monitoreos, han documentado la presencia de manatíes que han ingresado al Río Bravo, cocodrilos, aves migratorias y residentes, algunas catalogadas en estatus de riesgo o peligro de extinción, además de tortugas marinas, cuyo hábitat y desplazamiento monitoreamos de manera continua.

"La instalación de estos señalamientos por parte de personas estadounidenses dentro de territorio nacional genera preocupación debido a las implicaciones ambientales y jurisdiccionales que representa. Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la biodiversidad, el respeto a la soberanía nacional y la colaboración con las instituciones mexicanas para garantizar la integridad de los ecosistemas costeros y marinos".

Horas más tarde, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) retiraron estos letreros.

