Matan delfines en Matamoros

La organización ambiental Conibio Global A.C. denunció la captura y muerte de al menos 19 delfines en un lapso de dos semanas, hechos ocurridos en Puerto Mezquital y Playa Bagdad, donde los ejemplares habrían sido utilizados como carnada para la pesca de tiburón.

De acuerdo con el reporte, los animales fueron descuartizados para este fin, lo cual representa un grave ecocidio y una violación a la normatividad ambiental, ya que el delfín es una especie protegida.

"Es lamentable este hecho; al ritmo que vamos, harán que una especie más llegue a la extinción en nuestra región", señaló la asociación.

Conibio Global A.C. informó que ya enviaron oficios a las autoridades federales responsables y que otros están en proceso de ser entregados. La organización solicitó la intervención inmediata de la PROFEPA y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para frenar esta práctica ilegal.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a apoyar difundiendo la denuncia y etiquetando en redes sociales a instancias como la PROFEPA y a Mariana Boy, comisionada de la CONANP, con el fin de generar presión social y acelerar la atención del caso.

La denuncia ha despertado gran indignación social, ya que se advierte un riesgo inminente para la biodiversidad marina de la región, exigiendo a las autoridades aplicar sanciones ejemplares contra quienes resulten responsables.



