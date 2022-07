Dejan trabajos por los apoyos

{"quote":"No estamos en contra de estos programas sociales, pero deben de tener ciertos criterios para que no toda la comunidad reciba este tipo de beneficios, considerando qué hay quienes, si en verdad lo necesitan y otros no, pero todos están recibiendo lo que orilla a los ciudadanos a no querer trabajar". Abraham Rodríguez Padrón, director de la Canaco"}

Los programas sociales del gobierno federal están dejando sin empleados a las empresas establecidas, ya que al recibir esos recursos los jóvenes y comunidad en general ya no quieren trabajar, dijo el director de la Cámara Nacional de Comercio, Abraham Rodríguez Padrón.

Destacó que es lamentable que las autoridades federales estén provocando que ya algunos ciudadanos no quieran trabajar "porque están siendo mantenidos por los programas sociales".

Explicó que en la actualidad existen programas como Madres Trabajadoras, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Jóvenes Escribiendo el Futuro, la pensión de 65 y Más, la beca Benito Juárez, entre otros que está originando que se complica encontrar a trabajadores.

Destacó que incluso la gente que trabajaba en el campo ya tampoco quiere laborar, ya que les llegan programas y esto origina que cultivos simplemente se echen a perder.

"Lamentablemente el gobierno está provocando que la gente sólo quiera vivir de estos apoyos y originando un serio problema para encontrar mano de obra que ayude a las empresas a salir adelante", dijo.

"No estamos en contra de estos programas sociales, pero deben de tener ciertos criterios para que no toda la comunidad reciba este tipo de beneficios, considerando qué hay quienes, si en verdad lo necesitan y otros no, pero todos están recibiendo lo que orilla a los ciudadanos a no querer trabajar", agregó.

Rodríguez Padrón indicó que, así como se ofrecen estos programas sociales, se requiere que haya apoyos a la iniciativa privada para generar más empleos y mejor pagados para evitar que la gente no quiera trabajar por recibir los programas sociales.

