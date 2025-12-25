Aumentan infartos en temporada navideña

Durante el mes de diciembre comenzó a registrarse un incremento en el número de defunciones, fenómeno que se presenta de manera recurrente en esta temporada debido a los cambios bruscos de clima, informó el empresario funerario Mario Ramírez Andrade.

¿Cuáles son las principales causas de muerte en diciembre?

Explicó que históricamente los meses de diciembre y enero concentran un mayor número de fallecimientos, principalmente entre personas de la tercera edad. Detalló que la principal causa de muerte en este periodo son los infartos, los cuales se presentan con mayor frecuencia durante la temporada invernal.

Señaló que, conforme avanzan las celebraciones decembrinas, como las posadas y festividades de fin de año, también existe el riesgo de que se incrementen los decesos derivados de accidentes, especialmente en carreteras, debido al aumento en la movilidad y los traslados.

Impacto del clima en las defunciones de personas mayores

Ramírez Andrade indicó que, hacia los meses de enero y febrero, suele registrarse otro repunte en las defunciones, ahora relacionado con enfermedades respiratorias, situación que se agrava con las bajas temperaturas. Añadió que este comportamiento se repite cada año una vez que inician los cambios de clima más marcados.

No obstante, destacó que en el balance general del año las cifras se mantienen a la baja, ya que en comparación con el año anterior se registra aproximadamente un 10 por ciento menos de defunciones, de acuerdo con las estadísticas que maneja el sector funerario.

Tendencias en defunciones durante el invierno

Precisó que, aunque a finales de noviembre y principios de diciembre comenzó a observarse un repunte más notorio, el comportamiento anual sigue siendo menor al de años previos. Finalmente, explicó que de manera regular el incremento anual de defunciones suele oscilar entre un 3 y 7 por ciento; sin embargo, en este año la tendencia se mantiene por debajo de ese promedio, lo que representa un comportamiento atípico pero positivo en comparación con periodos anteriores.