Faltan 30 mil empleos

El secretario de Desarrollo Económico, Enrique Salinas Garza, señaló que Matamoros enfrenta actualmente un déficit aproximado de hasta 30 mil empleos, al considerar no solo los puestos de trabajo que se perdieron, sino también aquellos que dejaron de generarse en los últimos años, aunque aseguró que existen condiciones favorables para revertir esta situación.

¿Cuál es el déficit de empleos en Matamoros?

El funcionario explicó que, de manera regular, Matamoros generaba entre 3 mil 500 y 3 mil 800 empleos por año; sin embargo, esta dinámica se detuvo, lo que derivó en la pérdida de alrededor de 18 mil empleos, a los que se suman los que no se produjeron, lo que en conjunto conforma el déficit actual.

Salinas Garza subrayó que para lograr la recuperación es necesario un trabajo coordinado entre autoridades, sector empresarial, cámaras, sociedad civil y medios de comunicación, destacando la importancia de mejorar la percepción de la ciudad. Indicó que en ocasiones se proyecta una imagen negativa de Matamoros, cuando quienes viven en la ciudad saben que se puede transitar con tranquilidad y que no existen los niveles de inseguridad que a veces se difunden.

Acciones para la recuperación económica en Matamoros

Aseguró que Matamoros se encuentra en uno de sus mejores momentos para detonar el desarrollo económico, gracias al impacto positivo del salario mínimo, la disponibilidad de energía, la mano de obra calificada y la baja rotación de personal, además de contar con cruces internacionales, infraestructura portuaria y condiciones estratégicas para la inversión.

El secretario destacó que se espera una normalización en la política pública internacional con Estados Unidos, particularmente en temas como aranceles y la continuidad del T-MEC, lo que abriría una gran oportunidad para México y, en especial, para Matamoros, al encontrarse bien posicionada dentro del contexto nacional.

Condiciones favorables para el desarrollo en Matamoros

Salinas Garza enfatizó que el factor humano será clave para consolidar el crecimiento del municipio, reiterando que el objetivo es recuperar el ritmo de desarrollo económico, reposicionar a Matamoros como una de las ciudades con mayor crecimiento en Tamaulipas y encaminarla hacia una etapa sostenida de progreso.