Prórroga a decreto de regularización

El Gobierno Federal prorrogó el decreto que establece las reglas para la importación de vehículos usados a México, permitiendo ahora el ingreso de modelos 2017 y 2018 para el mercado nacional, así como de unidades 2017 a 2021 destinadas a la franja fronteriza. La ampliación fue publicada el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026.

Con esta modificación, miles de propietarios e importadores podrán continuar con los trámites para internar vehículos procedentes de Estados Unidos, aunque las expectativas del sector apuntaban a ajustes más profundios que facilitaran estos procesos.

Tomás Cantú González, empresario importador de autos usados en la frontera, explicó que la prórroga únicamente actualizó los años modelo permitidos, pero no modificó en absoluto los costos asociados a los trámites, que calificó como "elevados" y una carga importante para los ciudadanos.

"Era necesaria la ampliación porque mucha gente estaba esperando esta actualización, pero realmente no hay un beneficio económico. Los costos siguen igual de altos y eso limita a muchos compradores que buscan un auto usado para su familia o para trabajar", señaló.

Cantú González agregó que el sector esperaba que el decreto incluyera una reducción en tarifas o simplificación de procesos, lo cual no ocurrió. Aun así, indicó que la prórroga brinda certidumbre temporal a los importadores y compradores, aunque persistirán los retos para quienes desean regularizar o internar un vehículo en los próximos dos años.

La ampliación del decreto se da en un contexto donde la demanda de autos usados continúa en aumento, especialmente en ciudades fronterizas, donde gran parte de la población depende de estos vehículos para su movilidad diaria.



