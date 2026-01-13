Vandalizan una escuela primaria en vacaciones

Durante el periodo vacacional de Navidad, la escuela primaria Cuauhtémoc fue blanco de actos vandálicos que dejaron daños considerables en sus instalaciones, entre ellos el incendio de un salón de clases y destrozos en la tienda escolar, informó el director del plantel, Enrique Hernández Aguilera.

¿Qué daños se reportaron en la escuela Cuauhtémoc?

El directivo explicó que los responsables no ingresaron con la intención de robar, ya que en los espacios donde lograron entrar no se llevaron ningún objeto de valor, limitándose únicamente a causar daños materiales. Sin embargo, las afectaciones fueron severas, obligando a la comunidad escolar a realizar reparaciones urgentes para poder reanudar actividades.

De acuerdo con el recuento de daños, las pérdidas económicas ascienden aproximadamente a 40 mil pesos, considerando la reposición de un equipo de aire acondicionado, gavetas, pizarrones y escritorios, además de la rehabilitación del aula incendiada.

Acciones de la comunidad ante el vandalismo en la escuela

Hernández Aguilera señaló que, pese a que se presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades, no se ha observado un interés real por investigar o colaborar en la reparación de los daños, por lo que son los padres de familia quienes han tenido que asumir los costos para devolver el salón de clases a condiciones funcionales.

"Las autoridades escuchan la información, pero no muestran intención de preocuparse ni de ocuparse en cómo pueden ayudar a resarcir los daños", lamentó el director.

Reacciones del director sobre la inseguridad en escuelas

El responsable del plantel consideró preocupante la situación de inseguridad que enfrentan las instituciones educativas, las cuales deberían ser espacios protegidos por la comunidad. Agregó que la falta de acciones por parte de los cuerpos policiacos propicia que este tipo de actos vandálicos continúen ocurriendo sin consecuencias para los responsables.