Retienen en EU a diputado federal

Luego de permanecer más de 12 horas bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos, el diputado federal y exalcalde de Matamoros, Mario López Hernández, fue liberado y regresó a territorio mexicano este sábado, tras un episodio que generó expectación y rumores durante toda la noche en esta frontera.

El legislador, mejor conocido como “La Borrega”, intentó ingresar a Brownsville por el Puente Viejo Internacional alrededor de las 8:00 de la noche del viernes 26 de septiembre, cuando fue conducido por agentes a un área de inspección especial. Desde ese momento, su camioneta quedó estacionada en la zona de revisión, lo que desató especulaciones en redes sociales y entre los propios usuarios del cruce fronterizo.

Durante la madrugada y primeras horas del sábado, circularon en plataformas digitales imágenes y versiones que apuntaban a una posible detención. Sin embargo, cerca del mediodía se confirmó que el diputado había sido liberado y retornado a Matamoros, aunque ninguna autoridad mexicana ni estadounidense ha dado a conocer las causas de su retención.

La ausencia de información oficial ha alimentado distintas interpretaciones, ya que, a lo largo de la noche, ni el Instituto Nacional de Migración ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) emitieron postura alguna sobre lo sucedido.

El caso ha cobrado relevancia no solo por la figura política involucrada, sino también por el hermetismo con el que se manejó el proceso. En el ámbito político local, la situación provocó sorpresa, dado que López Hernández es uno de los perfiles de Morena más reconocidos en la región.

Trayectoria política

Mario López Hernández ha sido una figura clave de la Cuarta Transformación en Matamoros. Gobernó la ciudad durante dos periodos consecutivos como alcalde (2018–2021 y 2021–2024) y, posteriormente, logró una curul en la Cámara de Diputados federal, donde actualmente se desempeña.

Conocido popularmente como “La Borrega”, el morenista consolidó su influencia política en la frontera norte al encabezar proyectos de infraestructura y programas sociales durante sus administraciones municipales.