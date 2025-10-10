Por arrancar la Curp Biométrica

En la segunda quincena de octubre dará inicio en Tamaulipas la implementación de la CURP Biométrica, un proyecto nacional que busca fortalecer la seguridad y simplificar los trámites gubernamentales mediante la incorporación de datos personales más precisos y confiables.

Así lo dio a conocer Omar Masso Quintana, titular de la Oficialía del Registro Civil Número Uno en Matamoros, quien explicó que este nuevo sistema incluirá información como fotografía, huellas digitales e iris ocular, lo que permitirá una mayor verificación de identidad y evitar duplicidades o fraudes.

"La CURP Biométrica va a ser un avance enorme para México. Implica colocar al país en el primer mundo en materia de identificación ciudadana, aprovechando la tecnología para garantizar la seguridad y agilizar los trámites", destacó el funcionario.

Masso Quintana señaló que en esta primera etapa el programa será implementado de manera paulatina y que, en el caso de Matamoros, se prevé que los primeros módulos se instalen en las oficialías del Registro Civil, aunque no se descarta habilitar espacios adicionales conforme avance el proceso.

Detalló que el proyecto aprovechará las bases de datos ya existentes en instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el SAT, el INE y el propio Registro Civil, para hacer más eficiente el cruce de información.

"Muchas personas que ya cuentan con pasaporte tienen adelantado el proceso, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores ya dispone de datos biométricos. Esto facilitará mucho la emisión de la nueva CURP", explicó.

Finalmente, subrayó que este esquema no sólo contribuirá a la seguridad nacional, sino también a simplificar trámites y reducir tiempos de atención.

"En otros países con sistemas similares se ha comprobado su efectividad. México no puede quedarse atrás; somos una economía líder en América Latina y debemos avanzar con visión de futuro", concluyó.

EL DATO

Se usarán las bases de datos ya existentes en instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el SAT, el INE y el propio Registro Civil.



