Aumenta el costo de cruces internacionales

A partir de este lunes, quienes crucen de Texas a Matamoros por cualquiera de las cuatro garitas internacionales, tendrán que pagar una cuota de 5 dólares.

El incremento de un dólar fue autorizado desde julio por el Condado de Cameron para entrar en vigor el 1 de septiembre. El anterior aumento se había registrado en octubre del 2022, cuando la cuota de peaje pasó de los 3 a los 4 dólares.

Quienes paguen en pesos, tendrán que pagar 120 pesos o más, si el Peso se devalúa frente al dólar.

Para cruzar a Texas la cuota se mantendrá en los 2 dólares y para peatones la cuota por cruzar por el puente Brownsville-Matamoros seguirá en 1 dólar.

El 1 de agosto, otros cruces, como el de Progreso, ya reportó un aumento en su cuota de peaje de 4 a 5 dólares.

En enero del año pasado, la cuota de peaje en el puente internacional Reynosa-Pharr aumentó también de 4 a 5 dólares, mientras que este año el Reynosa-Hidalgo subió de 3 a 4 dólares.

El sur de Texas, la región conocida como el Valle del Río Grande, y la frontera de Tamaulipas se encuentran entre las regiones binacionales de México y Estados Unidos más integradas.

Por ejemplo, el Horario de Verano, derogado en el sexenio de AMLO, se mantiene por la alta actividad entre ciudades como Matamoros-Brownsville o Reynosa-McAllen.