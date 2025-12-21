Bomberos exhortan a evitar uso de pirotecnia

Ante la proximidad de celebraciones de noche buena, el Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pirotecnia, especialmente en manos de menores de edad, así como a tomar precauciones para prevenir accidentes e intoxicaciones dentro de los hogares en caso de bajas temperaturas que se pudiera presentar en lo que resta del año.

¿Qué recomendaciones hace el Cuerpo de Bomberos?

Gustavo Acuña Rangel, comandante de Bomberos, advirtió que actualmente la pirotecnia que se comercializa ya no es de uso recreativo básico, sino que genera detonaciones de alto impacto, lo que representa un grave riesgo, sobre todo cuando es manipulada por niños. Señaló que un menor puede no alcanzar a controlar el encendido de la mecha, ya que la combustión puede adelantarse y provocar una explosión con consecuencias graves. El comandante subrayó que este tipo de artefactos no deben considerarse un juego, ya que pueden ocasionar quemaduras severas, amputaciones e incluso poner en riesgo la vida de quienes los manipulan o se encuentran cerca. Por ello, reiteró la recomendación a padres de familia de no permitir que los menores tengan acceso a pirotecnia durante las festividades.

Acciones para prevenir accidentes en el hogar

Asimismo, Acuña Rangel pidió a la población extremar cuidados ante las condiciones climatológicas frescas que se han presentado, recordando la importancia de abrigar adecuadamente a los niños y a las personas de la tercera edad, quienes son más vulnerables a las bajas temperaturas.

En cuanto al uso de métodos para calentar los hogares, el comandante exhortó a no encender anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados, ya que esto puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que puede causar daños graves a la salud e incluso la muerte.

Riesgos del uso de pirotecnia en manos de menores

Finalmente, el Cuerpo de Bomberos reiteró su llamado a la prevención y a la responsabilidad familiar, con el objetivo de evitar accidentes durante la temporada invernal y lograr que las celebraciones se desarrollen de manera segura para toda la población.