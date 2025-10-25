Caen cuatro por tráfico de armas

Cuatro personas integrantes de una célula delictiva dedicada al contrabando de armas y drogas en la región fueron detenidos por elementos de seguridad pública federal y estatal en el municipio de Matamoros

Líneas de investigación y labores de inteligencia relacionadas con el tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero, permitieron ubicar tres inmuebles en el municipio de Matamoros que eran utilizados por una célula delictiva para almacenar armas de fuego.

Fueron elementos de seguridad quienes realizaron vigilancias fijas y móviles donde se obtuvieron los datos de prueba necesarios que fueron entregados a un Juez de control, quien liberó las órdenes de cateo.

Con esto, los agentes de seguridad desplegaron operativos simultáneos para ejecutar las órdenes de cateo en las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno, donde fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de la célula criminal, incluida Juana "N", relacionada con tráfico de armas y narcóticos, así como lavado de dinero.

Además, se aseguraron siete armas de fuego, cargadores, 150 cartuchos de diversos calibres, un vehículo, una caja fuerte, 20 mil 600 dólares americanos, seis computadoras portátiles, seis equipos telefónicos y diversa documentación.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los domicilios quedaron bajo custodia de las autoridades.