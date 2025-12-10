Dona OXXO ambulancia

La Cruz Roja Mexicana, delegación Matamoros, recibió una nueva ambulancia donada por la cadena de autoservicio Oxxo, como resultado del programa de redondeo aplicado en tiendas de Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo.

¿Cómo impacta la nueva ambulancia en la comunidad?

Mario Ramírez Andrade, presidente del patronato de la Cruz Roja en Matamoros, destacó que esta unidad representa un beneficio directo para la comunidad, al fortalecer la capacidad de respuesta en emergencias. Señaló que la institución brinda más de 3 mil servicios de ambulancia gratuitos al año, por lo que este tipo de apoyos resulta indispensable.

"Estamos muy contentos de haber sido tomados en cuenta por esta empresa para el redondeo. Aquí está la prueba: la ambulancia es una realidad y se traduce en salvar vidas", expresó Ramírez Andrade, quien invitó a otras asociaciones civiles a aplicar a este tipo de programas, ya que los recursos generados se quedan en la región.

Detalles sobre la donación de Oxxo a Cruz Roja

Con la llegada de esta unidad, la Cruz Roja suma tres ambulancias nuevas durante la actual administración, además de dos más antiguas que continúan en operación. El patronato tiene como meta adquirir dos ambulancias adicionales en 2025, con el fin de acercarse al ideal de siete unidades necesarias para operar al 100% en Matamoros.

Ramírez Andrade subrayó que la ambulancia entregada es una de las más equipadas en la ciudad, apta para traslados locales y hacia Estados Unidos. "Queremos estar siempre a la vanguardia porque llegar a tiempo marca la diferencia en una emergencia", afirmó.