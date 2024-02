Temen cruces masivos si cierra EU la frontera

Crece la incertidumbre entre la poca comunidad migrante que hay en Matamoros ante el temor de que desaparezca la aplicación CBP One.

Matamoros, Tam.- La propuesta del Congreso de Estados Unidos de cerrar la frontera a los migrantes eliminando la aplicación CBP One, estaría originando, de nueva cuenta, cruces masivos de personas hacia aquel país a través del río Bravo.

PROPUESTA

La presidenta de la asociación "Ayudándoles a Triunfar", Gladys Cañas Aguilar comentó que hasta el momento esto es sólo una propuesta, no hay nada aprobado, sin embargo, al generarse un rumor como éste la gente inicia a ponerse nerviosa e intentan cruzar de manera ilegal al vecino país.

Manifestó que hay personas que ya tienen en la mente que la frontera se estará cerrando, ocasionándose un estrés entre toda esta población, principalmente para quienes tienen más de seis meses esperando llegar de manera legal al lado americano.

Resaltó que todo esto que escuchan lo traducen en que ya no van a poder ingresar, incluso ni por medio de la CBP One, siendo que esto apenas es una propuesta que se hace llegar al Congreso y hasta el momento no se ha autorizado.

"Ojalá y que no se den los cruces masivos como lo vimos en meses anteriores, pero todo esto está provocando esta situación, ya que cuando toman este tipo de decisiones el nivel de estrés está demasiado alto, ya no piensan en la seguridad de ellos y de su familia, sólo buscan llegar a los Estados Unidos como sea", dijo.

Comentó que la comunidad migrante no debe tomar en cuenta estos comentarios, pues sólo se trata de una propuesta, no hay nada aprobado, hay que esperar los tiempos; además que hay que seguir intentando obtener la cita de manera legal para llegar al vecino país.